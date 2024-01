Stadio Milan a San Donato, l'ass.Mistretta risponde sul tema trasporti e parcheggi

Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato, rispondendo alla preoccupazione espressa dal capogruppo della lista “Insieme per San Donato” Gina Falbo in merito alle previsioni contenute nel piano presentato dalla società SportLifeCity secondo cui un tifoso su due raggiungerà in auto il futuro stadio del Milan, ha spiegato: "Innanzitutto, in merito allo stadio del Milan, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare le condizioni per fare si che il numero minore possibile di persone arrivi allo stadio con l’auto e per questo i tecnici del Comune hanno già chiesto alla società un rafforzamento delle infrastrutture a partire dalla realizzazione di una stazione ferroviaria al posto della fermata esistente" riporta Il Cittadino.

Un altro tema molto caldo in questi giorni è quello di parcheggi: "Il Coni prevede che gli stalli debbano essere collocati nell’arco di un raggio di oltre 2 chilometri e pertanto negli orari e nei giorni in cui si terranno partite e concerti potranno essere utilizzati i parcheggi del Quinto palazzo Uffici, nonché quelli del nuovo centro direzionale Eni, così come i silos della metropolitana e il grande posteggio a raso di via XXV Aprile. Il Milan - spiega Mistretta - per ogni singolo evento di grande richiamo dovrà istituire delle navette che trasporteranno tifosi e pubblico allo stadio".