Stadio Milan a San Donato? Le associazioni sportive del territorio promuovono l'ipotesi

MilanNews.it

Negli ultimi giorni si parla sempre più insistenza della possibile costruzione del nuovo stadio del Milan nell'area San Francesco di San Donato Milanese. Se da una parte qualcuno si è già detto contrario, alcune associazioni sportive del territorio promuovono questa ipotesi, come per esempio le tre principali realtà calcistiche della zona, vale a dire il Sangiuliano City, il Club Milanese e il Real Melegnano.

Queste le parole di Andrea Luce, ad del Sangiuliano, a Il Cittadino: "Sono convinto che la costruzione di uno stadio rappresenti una grossa opportunità per tutti e soprattutto generi un indotto che può far bene alla comunità, anche da un punto di vista sociale. Questo vale per il Milan, ma nel nostro piccolo anche per no e mi spiace che certe persone non lo capiscano perchè si perderebbe una grossa occasione".