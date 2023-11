Stadio Milan, acceso confronto in Consiglio Comunale. La posizione della Giunta: "Il privato sta presentando un intervento privato su un’area privata di cui è proprietario"

vedi letture

Come riporta Il Cittadino, ieri c'è stato un confronto acceso tra maggioranza ed opposizione durante il Consiglio Comunale a San Donato Milanese in merito alla questione del nuovo stadio che il Milan vuole costruire nell'area San Francesco. Cinque ore di discussione accesa, davanti anche ad un folto pubblico che ha più volte rumoreggiato. Netta la posizione della giunta, illustrata dal documento-risposta presentato dal sindaco Francesco Squeri, che ha ribadito come "il privato sta presentando un intervento privato su un’area privata di cui è proprietario".