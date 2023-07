Stadio Milan, l'assessore ai lavori pubblici di San Donato: "In settembre la società potrebbe presentare un progetto"

MilanNews.it

Massimiliano Mistretta è l'assessore ai lavori pubblici del comune di San Donato e questa mattina su Il Cittadino ha rivelato alcune novità sul progetto stadio del Milan nell'area di San Francesco. Queste le sue parole: "Il Milan nell'ultimo mese ha alzato il livello di interesse nei confronti di San Donato: non c'è ancora niente di ufficiale ma in settembre la società potrebbe presentare un progetto. Intanto i tecnici della squadra hanno mostrato all'amministrazione comunale alcune proiezioni grafiche di come potrebbe diventare il futuro comparto"