Stadio, parla Squeri: "Per San Donato ci sarebbero tantissimi vantaggi"

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, ha rilasciato un'intervista a 7 Gold sul tema del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni.

Quali sarebbero i vantaggi di uno stadio a San Donato?

"L'importanza che San Donato assumerebbe, la maggiore sicurezza, vantaggi a livello di turismo internazionale perché si creerebbe un volano important. E poi vantaggi per i giovani che avrebbero un'opportunità in più, perché da quello che abbiamo visto il Milan vuole farne un luogo in cui non si va solo alla partita, ma frequentato tutto l'anno con piazza, ristorazione, si parla anche di un auditorium per la musica da 3000 posti. E poi indubbiamente vantaggi economici per gli oneri di costruzione ma anche perché tutti gli anni entrerebbero delle risorse che ci aiuterebbero a mantenere il livello di manutenzione della città ad un certo livello".