Stadio, Romani: "Inseguo lo stadio del Milan da 6 anni. Realizzeremo un impianto di livello mondiale"

vedi letture

Tim Romani, fondatore ed ex numero uno di CAA Icon, sarà uno dei principali responsabili per il progetto del nuovo stadio del Milan. Assoldato da Cardinale, Romani ha già avuto esperienze importantissime nel settore attestandosi come una delle figure di riferimento. In merito al progetto del nuovo impianto rossonero ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Inseguo il sogno di un nuovo stadio a Milano da sei anni. CAA Icon e Manica ci aiuteranno a realizzare un impianto di livello mondiale, all’altezza delle grandi aspettative Milan e RedBird Capital"