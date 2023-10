Stadio, Sala: "Se Inter o Milan restano a San Siro, il Comune potrebbe vendergli lo stadio"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato a parlare in questi giorni della situazione stadio e in particolare della gestione di San Siro. Il futuro della Scala del Calcio è quanto mai in bilico con i rossoneri che hanno avviato i discorsi con San Donato, il vincolo che ostruisce qualsiasi tipo di lavoro e l'Inter che si guarda intorno e strizza l'occhio a Rozzano. Secondo quanto riportato da Repubblica, edizione Milano, il primo cittadino avrebbe detto: "Se una delle due squadre volesse lavorare sullo stadio, siccome è di nostra proprietà, possiamo immaginare di farci carico di una parte dei lavori".

Ma poi ha anche aggiunto che ci sarebbe disponibilità a: "Cedere lo stadio". Continua Sala: "Lo formule sono tante: bisogna vedere qual è la volontà di rimanere lì di una delle due squadre, vediamo cosa succede". Al momento, soprattutto per questioni burocratiche e di tempistica, nessuna delle due squadre sembra essere minimamente interessata.