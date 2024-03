Stadio, Scaroni chiarisce: "La priorità rimane San Donato. San Siro? Importante giocare durante i lavori"

Il capitolo stadio rimane centralissimo in casa rossonera, specialmente in questa settimana quando è previsto, per venerdì a Palazzo Marino, un nuovo vertice tra i club Milan e Inter con il sindaco Giuseppe Sala e l'azienda WeBuild che si è presa in carico l'ipotesi di ristrutturazione di San Siro che era stata avanzata dal Comune di Milano a fine gennaio. E il motivo dell'incontro sarà proprio questo: capire la fattibilità del progetto avanzato dal Consiglio Comunale su cui, al momento, sia Milan che Inter nutrono alcuni dubbi soprattutto sulle tempistiche dei lavori e la possibilità di giocare in casa.

Come riporta SportMediaset, il presidente Paolo Scaroni ha commentato la questione WeBuild ma anche il porgetto di San Donato: "Siamo del tutto concentrati sul progetto di San Donato, che rimane la priorità. L'importante è che ne esca un impianto moderno e che si possa continuare a giocare durante i lavori".