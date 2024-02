Stadio, Sgarbi torna a parlare: "Ristrutturare San Siro conviene a tutti"

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Ristrutturare San Siro "mi sembra che convenga a tutti" perché il Meazza "è la storia di Milano, dell'Inter e del Milan": così il sottosegretario dimissionario alla Cultura Vittorio Sgarbi a margine dell'evento 'La ripartenza' a Milano, commentando l'ultimo progetto avanzato di ristrutturazione di San Siro. "Mi era sembrata una cosa inevitabile nonostante la polemica che non ho voluto con il sindaco Sala. C'è un vincolo relazionale per l'edificio storico - ha aggiunto - monumento con una grande storia che è la storia sportiva di Milano con l'Inter e con il Milan. Sala la prendeva come una contrapposizione".

Che si possa ristrutturare "credo che vada bene anche per Sala - ha concluso - perché mentre durava la polemica si è letto che San Siro è il quinto stadio più apprezzato del mondo". (ANSA).