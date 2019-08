Stadium vietato: attore Gomorra "Schifo"

(ANSA) NAPOLI, 8 AGO - Con la decisione di vietare la vendita a chi è nato in Campania dei biglietti per Juve-Napoli del 31 agosto "si arriva alla vergogna, allo schifo e alla tristezza più totale. Il calcio è un gioco e voi lo state distruggendo". Queste le parole con cui Salvatore Esposito, l'attore partenopeo divenuto famoso con il personaggio di Genny Savastano in Gomorra commenta la decisione della Juve sul divieto della vendita dei tagliandi. "Sono nato a Napoli - afferma Esposito, su Facebook - e ne sono fiero, sono nato in Campania e ne sono fiero, sono tifoso del Napoli e ne sono fierissimo. Volevo dire agli organi competenti, all'Uefa, alla Fifa, alla Lega A, che fanno lotte contro il razzismo 'say no to racism' e poi permettono che venga vietata la trasferta non solo ai tifosi di una determinata squadra, perché questo accade per tutte le squadre, ma a chi è nato in una determinata zona e a chi è residente in una determinata Regione. Di questo passo credo si arrivi alla vergogna, allo schifo e alla tristezza".