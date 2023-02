Staffetta con Messias, Saelemaekers: "Ci rispettiamo. Per il mister è importante avere due giocatori competitivi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, è stato intervistato da Christophe Fraken di dhnet.be e ha parlato diffusamente del momento rossonero e del rapporto con molti dei suo compagni. Queste le sue parole con la competizione interna con Junior Messias: "Per l'allenatore è importante avere due giocatori competitivi che possano dare una spinta alla squadra all'ora. All'inizio è difficile da accettare, ma lui ti spiega perché non giochi quasi mai tutti i 90 minuti. Io e Messias ci rispettiamo. Lui è molto più riservato. Non parla molto, anche con il resto del gruppo. Ma a Milano siamo una famiglia e non c'è tensione o odio".