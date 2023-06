Stagione al capolinea per il treno Hernandez: 55 partite totali

MilanNews.it

Theo Hernandez, in questa stagione, ha vissuto una delle annate più logoranti per la sua carriera che si è chiusa con Francia-Grecia. Il terzino francese ha disputato in totale, tra Milan e Francia, 55 partite. Per Theo 45 le gare con il Milan condite da 4 gol e diversi assist, mentre 10 sono state le gare disputate con i galletti con tanto di gol in semifinale mondiale contro il Marocco.