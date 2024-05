Stagione finita per Chukwueze: i numeri della prima annata al Milan del nigeriano

Con la lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro la stagione di Samuel Chukwueze è finita anzitempo nel suo momento migliore. Era infatti da qualche mese a questa parte che l'esterno nigeriano stava effettivamente mettendo in mostra le sue qualità, nonostante Stefano Pioli non lo utilizzasse con la frequenza che meritava.

Chukwueze ha dato però assaggio del giocatore che effettivamente è, cercando di convincere tifosi ed addetti ai lavori che quello visto fino a marzo non era praticamente lui. C'è da dire, però, che i numeri registrati in questa stagione non gli danno ragione, ma il nigeriano ha tutto il tempo a disposizione per migliorarli e mettere a tacere le critiche mosse nei suoi confronti.

Alla sua prima stagione con la maglia del Milan Samuel Chukwueze ha totalizzato 33 presenze, 24 in Serie A, 4 in Europa League, 4 in Champions League ed una in Coppa Italia, mettendo a referto 3 gol, 2 in Champions League (vs Borussia Dormund, vs Newcastle) ed uno in Serie A (vs Verona), e 3 assist, tutti in campionato.