Stallo Milan-Fiorentina per Milenkovic: i viola non sono convinti dello scambio con Paquetà

L'obiettivo principale del Milan per rinforzare la difesa è Nikola Milenkovic. I rossoneri stanno cercando da diversi giorni di imbastire una trattativa con la Fiorentina, ma adesso le due squadre sono in una fase di stallo: trattare con i viola, riporta Sky Sport, è adesso diventato molto complicato, sia per la richiesta molto alta da parte del club di Commisso sia perché non convince lo scambio con Lucas Paquetà.