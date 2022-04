Stam: "Botman diventerà uno dei migliori centrali d'Europa. Pioli? Ha fatto un grande lavoro al Milan"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jaap Stam, ex difensore fra le altre anche del Milan, ha parlato dei rossoneri in chiave scudetto e in chiave mercato con Sven Botman, suo connazionale, nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi. Stam ha detto: “Chi prende Sven è a posto per anni, diventerà uno dei migliori centrali d’Europa. Con Tomori coppia perfetta. Pioli? Un lavoro enorme. Sei partite senza subire gol sono tanta roba. I trofei si vincono così”.