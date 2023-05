Stankovic a DAZN: "Abbiamo affrontato il Milan in un momento delicato: i rossoneri sono una grandissima squadra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di 'DAZN' dopo la netta sconfitta incassata a San Siro contro il Milan: "Purtroppo li abbiamo affrontati in un momento delicato e poi loro sono una grandissima squadra. Sono molto, molto forti".

Che insegnamenti si porta a casa dopo questa stagione?

"Difficile da spiegare in tv. Una sfida e un bagaglio d'esperienza che non ha prezzo, anche se negativo. Io sono sicuro di aver dato tutto me stesso insieme ai ragazzi. Siamo diventati un blocco unico in questa lotta: purtroppo non è bastato, ma è una esperienza che non ha prezzo".

Cosa pensi di aver dato a questi ragazzi?

"Ho dovuto gestire anche cose di cui non avevo esperienza, mi sono dovuto adattare. I ragazzi mi hanno seguito: ci sono alcuni calciatori come Zanioli e Amione che faranno carriera, ma questo discorso vale anche per Leris e Augello. Ho tirato fuori da loro grande responsabilità e voglia di giocare. E poi grande rispetto, per i compagni e per il gioco. Poi più lavori e più avrai successo".

Quanto ha cercato il gol Quagliarella?

"Sono stracontento per lui, non poteva scegliere palco migliore perché San Siro è la Scala del calcio. E' la ciliegina sulla carriera. Fabio ha 40 anni ma i suoi movimenti sono ancora da attaccante vero".

Andrà a Istanbul?

"Non lo so, non ci penso sinceramente. Faccio i miei complimenti all'Inter perché in Europa sta facendo un percorso storico: ho assistito alla gara di ritorno ed è stata giocata davvero bene, faccio loro i miei più sinceri complimenti".