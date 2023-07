Stanotte gioca il Milan: tutte le informazioni su Juventus-Milan

vedi letture

Tra poco, alle ore 4:30 italiane, le 19:30 di Los Angeles, il Milan scenderà in campo al Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, contro la Juventus, nella seconda amichevole della tournée americana per i rossoneri. Sarà possibile seguire il match in diretta TV e in streaming su Sky Sport Summer al canale 201 del satellite e su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa.

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.