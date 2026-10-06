Stasera Croazia-Spagna: Luka Modric ancora titolare in mezzo al campo

Stasera la Croazia affronterà la Spagna e il centrocampista del Milan Luka Modric sarà ancora una volta in campo dal primo minuto

Dopo la pesantissima sconfitta contro l'Inghilterra, questa sera la Croazia di Luka Modric tornerà in campo questa sera contro la Spagna e il centrocampista del Milan sarà ancora una volta titolare in mezzo al campo. Lo riferisce Sportske Novosti che aggiunge che al suo fianco, nel 4-2-3-1 dei croati, il ct Slaven Bilic metterà Mateo Kovavic.

Questa la probabile formazione della Croazia per la partita casalinga di stasera contro la Spagna: Livaković; Stanišić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Perišić, Baturina, Kramarić; Budimir.

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli spagnoli, Modric ha assicurato che si vedrà una Croazia completamente diversa rispetto a quella che ha preso sette gol dall'Inghilterra: "Il problema non è perdere, ho detto che il problema è il modo in cui abbiamo perso. Non possiamo esserne orgogliosi. Per quanto riguarda la reazione del pubblico, mi aspetto una risposta positiva, che ci sostengano come hanno sempre fatto. Che giudichino pure dopo la partita. Abbiamo bisogno del pubblico, non sono frasi fatte: il sostegno dei tifosi significa molto per noi. Nonostante abbiamo deluso tutti, ci aspettiamo supporto. Anche noi siamo delusi. Credo che domani saremo completamente diversi".