Stasera Fiorentina-Milan, Montella: "Partita aperta. Pioli ha puntato sulla compattezza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vincenzo Montella, ex allenatore sia di Milan che di Fiorentina, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio in vista della partita di questa sera al Franchi tra i viola e i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Sarà una partita aperta. Il Milan dopo un periodo di difficoltà si è ripreso bene. Pioli ha avuto l'intelligenza di cambiare assetto aggiungendo un difensore in più per ridare sicurezza alla squadra.