Stasera Gibilterra-Francia: in dubbio Maignan per un problema muscolare

La nazionale non sembra portare molta fortuna a Mike Maignan negli ultimi tempi, dopo essersi infortunato a settembre e aver saltato metà della stagione con il Milan, il portiere rossonero è a rischio anche per la gara che stasera i transalpini giocheranno contro Gibilterra, in trasferta, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Per Magic Mike un fastidio muscolare che non gli ha fatto portare a termine l'ultimo allenamento. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.