Stasera Islanda-Turchia, l'augurio del Milan a Calhanoglu: "Obiettivo mantenere la vetta"

Stasera la Turchia sarà impegnata in trasferta contro l'Islanda. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato buona fortuna ad Hakan Calhanoglu: Trasferta in Islanda per Hakan e la sua Turchia con l'obiettivo di mantenere la vetta del Gruppo H".

🇮🇸 vs 🇹🇷 Road to #Euro2020

Will @hakanc10's Turkey manage a back to back win after defeating France?

🥶 Trasferta in Islanda per Hakan e la sua Turchia con l'obiettivo di mantenere la vetta del Gruppo H#WorldwideMilan pic.twitter.com/3TqMt0ZW41