Stasera l'amichevole Monza-Milan in onore di Silvio Berlusconi: info e dettagli

Oggi è il giorno della quinta amichevole della pre-stagione del Milan. Alle 21:00, i rossoneri affronteranno il Monza all'U-Power Stadium della città brianzola per il trofeo "Silvio Berlusconi", organizzato in onore e in ricordo dello storico presidente dei due club. Il match sarà visibile in diretta su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it e in live testuale web su MilanNews.it.