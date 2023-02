Stasera la FIFA assegna i premi The Best: tutti i candidati in gara, c'è anche un po' d'Italia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Questa sera (ore 21 italiane) la FIFA assegnerà i premi The Best relativi all'anno solare 2022. Di seguito tutte le categorie in gara e i candidati:

Best Men's Player: Benzema, Mbappé, Messi

Best Women's Player: Mead, Morgan, Putellas

Best Men's Goalkeeper: Bounou, Courtois, Martínez

Best Women's Goalkeeper: Berger, Earps. Endler

Best Men's Coach: Ancelotti, Guardiola, Scaloni

Best Women's Coach: Bompastor, Sundhage, Wiegman

Puskas Award: Oleksy (Warta Poznan, 6/11 v Stal Rzeszow), Payet (OM, 7/4 v PAOK), Richarlison (Brasile, 24/11 v Serbia)