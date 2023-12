Stasera la finale del Mondiale per Club, Julian Alvarez a caccia di un primato di due ex Milan

Il Manchester City stasera affronterà il Fluminense nella finale del Mondiale per Club che si sta disputando in Arabia Saudita. Una partita che potrebbe permettere agli uomini di Pep Guardiola di centrare il Grande Slam, dopo aver vinto Premier League, FA Cup, Champions League e Supercoppa Europea.

Una partita che sarà ancor più speciale per un giocatore, che dovrebbe essere titolare: Julián Álvarez, tassello fondamentale nei Citizens in questa stagione, l'uomo a cui Guardiola si affiderà in assenza di Erling Haaland. L'argentino potrebbe raggiungere un traguardo centrato solo da due giocatori nella storia del calcio: vincere il Mondiale per club dopo aver già conquistato la Coppa del Mondo (2022 con l'Argentina), la Copa América (2021 con l'Argentina), la Champions League (2023 con il Manchester City) e la Copa Libertadores (2018 con il River Plate).

Finora, a compiere questa impresa sono stati solo due brasiliani, ex giocatori del Milan: Cafù e Dida. Ronaldinho, invece, ci è andato vicinissimo ma ha mancato l trionfo iridato con il Barça nel 2006, quando l'Internacional di Porto Alegre vinse a sorpresa in finale, e nel 2013, quando il suo Atlético Mineiro fu eliminato in semifinale dal Raja Casablanca, che poi perse con il Bayern Monaco.