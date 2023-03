Stasera la finale di andata della Coppa Italia di C: per la prima volta ci sarà il Var

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - E' la sera della finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/23. Juventus Next Generation e Vicenza si sfidano alle 20.30 (diretta tv su Rai Sport e in streaming live su Eleven Sports) all' Allianz Stadium di Torino. Sarà la prima finale di Coppa Italia di Serie C nella quale l'arbitro, nello specifico Paride Tremolada di Monza, potrà utilizzare la tecnologia Var, dove nei anni degli assistenti video ci saranno Abbattista (Var) e Paganessi (Avar). Previsti allo Stadium oltre ventimila spettatori, con tantissimi bambini delle Academy piemontesi ed oltre mille tifosi biancorossi da Vicenza.