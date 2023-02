Stasera la sfida contro il Torino: le probabili scelte di Pioli e Juric

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Questa sera alle 20.45 il Milan scenderà in campo contro il Torino a San Siro per provare a centrare quella reazione che sta inseguendo ormai da diverse settimane. Pioli si affiderà ancora alla difesa a tre con Thiaw in vantaggio su Gabbia mentre Alexis Saelemaekers è favorito su Calabria a destra. Tornerà Rafa Leao in campo dal primo minuto. Le scelte di Pioli e Juric:

MILAN (3-4-2-1): 1 Tatarusanu; 28 Thiaw, 24 Kjaer, 20 Kalulu; 56 Saelemaekers, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud.

TORINO (3-4-2-1): 22 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 4 Buongiorno; 34 Aina, 21 Adopo, 77 Linetty, 27 Vojvoda; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 9 Sanabria.