Stasera Milan-Napoli, Tuttosport: "Pioli per eliminare Mazzarri dalla corsa Champions"

San Siro si infiamma per Milan-Napoli. I rossoneri accolgono i campioni d'Italia per il big match della giornata di A, una sfida molto importante per entrambe le squadre, come sottolinea Tuttosport. Il Milan, in striscia positiva dal 17 dicembre, ha l'occasione di eliminare il Napoli dalla corsa Champions e vincendo avvicinerebbe anche la Juventus in campo domani, ravvivando la lotta per il secondo posto che potrebbe valere un biglietto per la Supercoppa Italiana del prossimo anno, qualora fosse confermata la formula a quattro squadre.

Il Napoli per il boost della rimonta

Dall'altra parte però il Napoli ha dalla sua la fame e la voglia di rimontare. Un successo a San Siro rinvigorirebbe la squadra di Mazzarri, reduce da una bella vittoria in rimonta contro il Verona. La squadra crede al quarto posto e vuole mandare un segnale al campionato: i campioni d'Italia, anche senza Osimhen, ci sono e hanno voglia di tornare grandi.