Stasera Tottenham-Milan di Champions League: info e dettagli

Oggi, alle 21 ore italiane, ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan; si ripartirà dall'1-0 di San Siro in favore dei rossoneri: Tonali e compagni passerebbero il turno in caso di vittoria o di pareggio, mentre, in caso di successo Spurs, si conterà la differenze reti (con un solo gol di scarto supplementari e rigori, con più gol di scarto passano direttamente gli inglesi).

Arbitrerà il match Clément Turpin (FRA), coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA) e dal quarto uomo Jérémie Pignard (FRA); al VAR Alejandro Hernández (ESP), AVAR Willy Delajod (FRA).

Tottenham-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Amazon Prime Video e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi proporrà il consueto live di avvicinamento al calcio d'inizio con tutte le ultime notizie da Londra in continuo aggiornamento.