Stati Uniti, convocati sia Pulisic che Musah: si giocano la Nations League CONCACAF

vedi letture

Dopo questo weekend, arriverà l'ultima pausa nazionali della stagione, prima degli impegni estivi. Come di consueto il CT della nazionale degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha convocato per le prossime due sfide della squadra americana i due giocatori del Milan: Christian Pulisic e Yunus Musah. Gli USA si giocheranno le semifinali della CONCACAF Nations League, di cui sono doppi campioni in carica sulle uniche due edizioni giocate nella storia. Venerdì 22, alla mezzanotte italiana, gli Stati Uniti sfideranno la Jamaica in semifinale. L'eventuale finale si giocherà il 24 marzo contro la vincente tra Panama e Messico.

Questa la lista dei convocati statunitensi:

PORTIERI

Callender, Horvath, Turner

DIFENSORI

Dest, Lund, McKenzie, Ream, Richards, Robinson, Robinson, Scally

CENTROCAMPISTI

Adams, Cardoso, de la Torre, McKennie, Musah, Reyna

ATTACCANTI

Balogun, Pepi, Pulisic, Sargent, Tillman, Weah