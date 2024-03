Stati Uniti in finale di Nations League col brivido! 120 minuti e crampi per Pulisic, un'ora per Musah

Altro che pausa! Nella nottata italiana, il miglior giocatore della stagione rossonera fino a qui, Christian Pulisic, ha dovuto fare gli straordinari con la maglia e la fascia di capitano degli Stati Uniti. La squadra americana ha giocato ad Arlington (Texas) la semifinale di Concacaf Nations League, competizione di cui sono campioni in carica per due volte di seguito. L'avversario, sulla carta più debole, era la Jamaica che però ha dato gran filo da torcere agli americani super favoriti. I caraibici sono andati in vantaggio dopo trenta secondi con Leigh e sono riusciti a rimanere in vantaggio fino al 96esimo minuto. Sull'ultimissima azione della partita, Pulisic ha battuto un calcio d'angolo e ha trovato la deviazione sfortunata di Burke che si è messo il pallone nella propria porta.

La gara è andata dunque ai supplementari, con gli Stati Uniti che hanno evitato in maniera rocambolesca una figuraccia e hanno poi dilagato grazie alla doppietta di Haji Wright nei trenta minuti di extra-time, vincendo per 3-1. Per Christian Pulisic dunque 120 minuti in campo e se ne prospettano molti altri nella finale che si giocherà nella notte tra domenica e lunedì (ore 2.15 italiane): il numero 11 rossonero ha finito la gara con i crampi. Ha giocato titolare anche Yunus Musah al centro del campo: il centrocampista è stato sostituito al minuto 63 e onestamente non ha offerto una delle sue migliori prestazioni. Gli Stati Uniti affronteranno il Messico nella finalissima del prossimo 24 marzo, sempre ad Arlington.