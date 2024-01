Statistiche e dati del match: tra Milan e Atalanta c'è stato equilibrio

vedi letture

Il Milan perde 2-1 e quindi viene eliminato dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, brava, astuta e forse un pò fortunata nel rimontare i rossoneri dopo la rete di Rafa Leao. Con un Teun Koopmeiners in formato mondiale, i nerazzurri sbancano San Siro tra le polemiche per il penalty, molto dubbio concesso per fallo di Jimenez e per un presunto fallo di mano di Holm nei minuti di recupero, non concesso dall'irremovibile Di Bello. Nelle statistiche del match vige un sostanziale equilibrio tra le due squadre.

Dieci tiri totali per il Milan contro gli undici dell'Atalanta e un possesso palla dei rossoneri del 62% contro il 38% dei bergamaschi. Dominio milanista anche per ciò che concerne la gestione dei passaggi: 597 contro i 370 effettuati dagli ospiti. L'Atalanta commette più falli, 13 a 7 con il Milan che però ottiene due ammoniti e un espulso: si tratta di Antonio Mirante, allontanato nel finale di gara per proteste.