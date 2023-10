Statistiche e numeri delle prime 8 giornate di Noah Okafor

Tempo di sosta, tempo di bilanci: ecco i numeri delle prime 8 giornate di campionato di Noah Okafor. L'attaccante del Milan ha giocato tutti e 8 i match, soltanto due da titolare. La sua media minuti non è altissima, solo 29 per gara. Nonostante questo, Okafor ha già messo a segno due gol, uno ogni 116 minuti: un tiro su tre che arrivano dallo svizzero terminano alle spalle del portiere. Oltre alla capacità di segnare, Okafor ha messo in mostra anche un'altra sua peculiarità, il dribbling: ha difatti il 57% di dribbling riusciti.