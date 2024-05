Stato di forma in Serie A: 6 punti nelle ultime 5 per il Milan. La classifica

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque e dieci giornate. La cura Tudor funziona in casa Lazio, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto ben tredici punti: solo l'Atalanta tiene il passo dei biancocelesti, mentre per la prima volta in questo campionato scende sotto il primo posto l'Inter, comunque sul gradino basso del podio dopo aver conquistato il tricolore. Frena la Roma, che nelle ultime cinque gare ha rimediato appena cinque punti e si è vista rimontare dalle concorrenti per l'accesso alla prossima Champions League.

Allargando il raggio d'azione alle ultime dieci gare, torna a primeggiare la squadra di Simone Inzaghi, che nelle ultime dieci gare - tre delle quali giocate con lo scudetto già vinto - ha conquistato 23 punti. Segue il Milan, poi Bologna e Lazio. Appena 10 punti in altrettante partite per la Juventus, che si è comunque qualificata in Champions come i felsinei.

Momento di forma, così le ultime cinque partite

Lazio 13 punti nelle ultime cinque giornate di campionato

Atalanta 13

Inter 10

Fiorentina 10

Bologna 9

Genoa 8

Lecce 8

Hellas Verona 7

Milan 6

Torino 6

Frosinone 6

Udinese 5

Roma 5

Juventus 5

Empoli 4

Sassuolo 4

Monza 3

Napoli 3

Cagliari 3

Salernitana 1

Momento di forma, così le ultime dieci partite

Inter 23 punti nelle ultime dieci giornate di campionato

Milan 21

Bologna 19

Lazio 19

Atalanta 17

Roma 16

Fiorentina 15

Torino 14

Hellas Verona 14

Genoa 13

Lecce 13

Cagliari 13

Napoli 11

Juventus 10

Udinese 10

Frosinone 9

Monza 9

Sassuolo 9

Empoli 7

Salernitana 3