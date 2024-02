Stato di forma in Serie A: il Milan vola a pari passo con Inter ed Atalanta

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque giornate. In vetta con quattro vittorie e un pareggio ci sono Atalanta, Milan e Inter. Seguono Juventus e Lazio, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Se vengono invece prese in considerazione le ultime dieci partite, comanda solitaria l'Inter con otto vittorie e due pareggi nelle ultime dieci gare. A seguire il Milan e la Juventus con ventitré punti.

In entrambe le classifiche la Salernitana è fanalino di coda. Male anche il Sassuolo di Alessio Dionisi: i neroverdi hanno conquistato tre punti nelle ultime cinque giornate, sette nelle ultime dieci. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Momento di forma, così le ultime cinque partite

Atalanta (13 punti conquistati nelle ultime 5 gare)

Milan (13)

Inter (13)

Juventus (10)

Lazio (10)

Genoa (9)

Torino (8)

Napoli (8)

Roma (7)

Monza (7)

Empoli (5)

Bologna (5)

Cagliari (5)

Hellas Verona (4)

Fiorentina (4)

Lecce (4)

Frosinone (4)

Sassuolo (3)

Udinese (2)

Salernitana (1)

Momento di forma, così le ultime dieci partite

Inter (26 punti nelle ultime dieci gare)

Milan (23)

Juventus (23)

Atalanta (19)

Bologna (18)

Roma (17)

Lazio (17)

Torino (16)

Genoa (15)

Fiorentina (14)

Napoli (14)

Monza (11)

Hellas Verona (9)

Cagliari (9)

Lecce (9)

Empoli (8)

Udinese (8)

Sassuolo (7)

Salernitana (5)

Frosinone (5)