Di Stefano descrive i metodi di Amorim: "Non demanda il proprio operato, ma gestisce soprattutto lui il campo"

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Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes raccontando il profilo di Ruben Amorim, allenatore del Milan.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes raccontando il profilo di Ruben Amorim, allenatore del Milan: “Mi piace, è un allenatore da Milan, ha il physique du role come si diceva una volta, un uomo di campo che vuole stare sul campo, non demanda il proprio operato ma gestisce soprattutto lui il campo. Ha fascino, sa parlare ai grandi e ai piccoli, poi le amichevoli non valgono niente, dal momento che lui le ha affrontate come veri e propri test, sei mini partite da 45 minuti per valutare i calciatori. Va protetto, il vento forte arriverà anche da lui. Non c’è un direttore sportivo, ma l’uomo che lo proteggerà sarà solo ed esclusivamente Gerry Cardinale”.

COSI AMORIM HA GESTITO GLI EPURATI

Amorim ha fatto una precisazione anche sulla scelta di mettere fuori dal progetto tecnico Nkunku, Tomori, Fofana e Odogu: "Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo".