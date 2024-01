Stefano Pioli fissa l'obiettivo del Milan in Coppa Italia

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita di Milan-Cagliari di Coppa Italia. Il 4-1 finale garantisce i quarti ai rossoneri. Le riflessioni di Pioli partono dalla sua esperienza in Coppa Italia negli anni scorsi: "Bene ma non benissimo, quest'anno proveremo a fare meglio. Le scelte sono dovute al nostro momento, non volevo rischiare giocatori affaticati per evitare gli infortuni. Chi ha giocato meritava quest'occasione per come lavora. Sono soddisfatto della partita, ora giocheremo i quarti e proveremo ad andare in fondo".

Questo il tabellino di Milan-Cagliari di Coppa Italia:

MILAN-CAGLIARI 4-1

Marcatori: 29', 42' Jovic, 50' Traorè, 88' Azzi, 91' Leao

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria (dal 61' Florenzi), Simić, Hernández, Jiménez (dal 80' Bartesaghi); Adli, Reijnders (dal 80' Zeroli); Chukwueze, Romero (dal 70' Pulisic) Traorè (dal 70' Leao); Jović. A disp.: Maignan, Nava; Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek; Giroud. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo (dal 72' Zappa), Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto (dal 63' Azzi); Mancosu (dal 72' Sulemana); Petagna (dal 63' Pereiro), Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Capradossi, Goldaniga; Viola; Oristanio. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: Di Pardo, Deiola, Azzi

Recupero: 1' pt, 3' st