Stefano Pioli tra presente e futuro: il racconto del rendimento del suo Milan in questa stagione

vedi letture

Dopo il recente pareggio di Torino contro la Juventus e un finale di campionato che non hai ormai più nulla da chiedere al Milan, se non quello di mantenere la seconda posizione in classifica, i rossoneri di Stefano Pioli si preparano così per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Genoa di mister Gilardino, fresco di salvezza ottenuta nel precedente turno. In vista della prossima gara di campionato, ecco a voi uno speciale focus sui numeri dell'attuale tecnico rossonero in questa stagione ancora in corso:

Come riporta Transfermarkt, questo il rendimento di Pioli e del suo Milan in questa stagione. In Serie A sono state disputate finora 34 partite, condite da 21 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con una media punti di 2.06. Discordo diverso per quanto riguarda il percorso fatto in Champions League, con i rossoneri che sono stati eliminati ai gironi, giocando 6 partite: 2 pareggi, 2 sconfitte e due vittorie. Dopo il viaggio fatto in Champions, quello in Europa League non è stato abbastanza felice per il Milan: 6 gare disputate, 3 vittorie e 3 sconfitte, le ultime due fatali contro la Roma ai quarti di finale. Anche in Coppa Italia il percorso si è concluso troppo in fretta: 2 sole gare condite da una vittoria (contro il Cagliari) e una sconfitta (contro Atalanta) e quindi con conseguente amara eliminazione.