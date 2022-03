Stella Rossa, gli ultras chiedono "una possibilità alla pace". Ed elencano le guerre occidentali

Fonte: tuttomercatoweb.com

Durante l’intervallo della sfida fra Stella Rossa e Glasgow Rangers di Europa League la curva dei padroni di casa ha esposto una coreografia elencando con una serie di striscioni tutte le guerre, le aggressioni e i colpi di stato di cui si sono rese protagoniste le potenze occidentali, e in particolare gli Stati Uniti, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Un elenco che inizia con la Corea nel 1950 e termina alla Siria passando ovviamente per le due guerre nel cuore dell’Europa come quelle in Bosnia Erzegovina del 1995 e in Yugoslavia nel 1999 che troppo spesso vengono dimenticate nella narrazione del conflitto fra Russia e Ucraina.

Una coreografia che terminava con una frase tratta dalla canzone di John Lennon Give Peace a Chance che recita: “Tutto quello che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace”. Un messaggio di pace che però vuole essere anche provocatorio nei confronti di chi condannando l'aggressione russa dimentica quelle portate avanti dai propri paesi nel corso degli anni.