Stepinski: “Io e Piatek siamo simili, questo sarà un anno importante per me”

Mariusz Stepinski è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona. Il polacco classe ‘95 si è presentato per la prima volta ai suoi nuovi tifosi, ed ha risposto ad una domanda su Piatek, attaccante rossonero e suo connazionale: Domenica duello tutto polacco con Piatek? È un attaccante simile a me, cerca la palla vagante in area per segnare. L'anno scorso è stato un anno importante per lui, come quest'anno lo sarà per me”.