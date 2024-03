Stillitano commenta la tournée americana: "Fa bene il Milan ad andare negli Stati Uniti"

Christian Pulisic sta facendo la differenza nel Milan in questa stagione. L'attaccante americano è candidato forte al ruolo di Mvp della stagione rossonera e sicuramente sta vivendo la migliore annata della sua carriera. Per parlare di Captain America, questa mattina Tuttosport ha intervistato Charlie Stillitano, che ha il ruolo di advisor della Serie A negli Stati Uniti e che è anche presentatore del programma The Football Show in onda sulla radio satellitare Sirius XM FC. Nella sua intervista ha parlato principalmente di Christian Pulisic, ma poi ha espresso il suo commento sulla tournée americana estiva.

Le parole di Stillitano sulla tournée del Milan negli Stati Uniti, tra luglio e agosto: "Gerry Cardinale sa bene che il mercato americano è quello più grande del mondo. Gli Usa per gli sport sono il massimo, ci sono 75 milioni di tifosi che spendono soldi nel calcio. Non è una coincidenza che qui verrà disputato il Mondiale per Club. Fanno bene i rossoneri a venire qui a confrontarsi con avversari forti. Vedrà, con i proprietari americani la Serie A ne potrà trarre grandi benefici, ne sono sicuro".