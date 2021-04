Stillitano: "Elliott pensa agli investimenti ma sta ottenendo ottimi risultati"

Charlie Stillitano, dirigente dei NewYork Red Bulls, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato delle proprietà USA in Serie A: "Commisso oltre che grande imprenditore è anche un tifoso, a differenza di altri. Mi fido di lui e del suo progetto. E’ diverso da Elliott, un fondo che pensa agli investimenti e per cui il lato sportivo viene dopo, pur con gli ottimi risultati di oggi. Saputo lo conosco bene, abbiamo lavorato insieme: è economicamente molto forte e con bei progetti, mentre non conosco personalmente la famiglia Friedkin anche se me ne parlano in termini entusiastici. Conosco bene Pallotta invece, così come mi considero amico di Inter, Juventus, Milan e tante altre società".