Stillitano: "Pulisic diverso dagli altri americani: è intelligente sul campo, fa la differenza a livello tattico"

Christian Pulisic sta facendo la differenza nel Milan in questa stagione. L'attaccante americano è candidato forte al ruolo di Mvp della stagione rossonera e sicuramente sta vivendo la migliore annata della sua carriera. Per parlare di Captain America, questa mattina Tuttosport ha intervistato Charlie Stillitano, che ha il ruolo di advisor della Serie A negli Stati Uniti e che è anche presentatore del programma The Football Show in onda sulla radio satellitare Sirius XM FC. Nella sua intervista ha parlato principalmente di Christian Pulisic, di cosa vuol dire per il calcio americano e del suo impatto sulla Serie A.

Le parole di Stillitano sul tipo di giocatore che è Pulisic. "Lui è proprio un giocatore diverso. Abbiamo avuto profili forti, ma Pulisic anche a livello tattico fa la differenza. Prima di lui c'era stato Giuseppe Rossi che però alla fine ha scelto la nazionalità italiana. Se pensi a un giocatore statunitense, ti viene in mente un giocatore fisico e veloce. Christian è anche intelligente sul campo. Fa gol, è abile nel dribbling. Ed è tatticamente preparato. Per noi è davvero un ragazzo speciale"