Stillitano: "Pulisic è un bravo ragazzo: non snob e leader. E c'è un aneddoto..."

vedi letture

Christian Pulisic sta facendo la differenza nel Milan in questa stagione. L'attaccante americano è candidato forte al ruolo di Mvp della stagione rossonera e sicuramente sta vivendo la migliore annata della sua carriera. Per parlare di Captain America, questa mattina Tuttosport ha intervistato Charlie Stillitano, che ha il ruolo di advisor della Serie A negli Stati Uniti e che è anche presentatore del programma The Football Show in onda sulla radio satellitare Sirius XM FC. Nella sua intervista ha parlato principalmente di Christian Pulisic, di cosa vuol dire per il calcio americano e del suo impatto sulla Serie A.

Stillitano sul Pulisic fuori dal campo: "Pulisic è un gentleman, ben voluto. Tutti pensano che sia un bravo ragazzo. Non è snob, è serio, un leader. Un esempio per tutti i giovani qui. Le racconto un episodio carino. L'altro giorno sono stato in una focacceria italiana del New Jersey dove ogni ingrediente proviene dalla Toscana: gli americani ne vanno matti! Siccome parliamo spesso di calcio, uno dei proprietari mi ha chiesto: 'Di dov'è Pulisic?". Neanche il tempo di rispondere che interviene un ragazzino di 10 anni che esclama: 'Hershey, Pennsylvania'. Quel bambino, come confermato anche dal padre, va matto per Pulisic. E non è il solo. Pur non conoscendo l'italiano, siccome il suo idolo è Christian, è diventato oggi un tifoso del Milan".