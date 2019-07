Stop Atletico alla cessione di Griezmann

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Colpo di scena nella lunga vicenda di calciomercato Griezmann-Barcellona. Dopo la comunicazione ufficiale dell'acquisto da parte del Barca, l'Atlético Madrid ha pubblicato un comunicato informando di non accettare questo tipo di operazione, anche perché la somma versata dai catalani non è sufficiente per pagare la clausola rescissoria del francese. "L'Atlético Madrid - si legge sul sito della società spagnola - considera che la quantità versata dal Barcellona sia insufficiente per far fronte alla clausola rescissoria del giocatore. Questo perché, quando è stato trovato l'accordo tra Griezmann e il Barcellona, la clausola non era ancora scesa da 200 a 120 milioni di euro. Cosa comunicata al giocatore prima del 14 maggio, quando Griezmann informava il club di volersi svincolare. L'Atlético Madrid si riserva quindi di intentare qualunque tipo di procedimento per la difesa dei suoi diritti e di ogni legittimo interesse".