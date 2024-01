Storgato: "Jovic può dare altre soluzioni alla squadra di Pioli"

Massimo Storgato, ex calciatore di Juventus e Lazio tra le altre ha parlato di vari temi intervenendo al TMW News. "Jovic - ha detto parlando del Milan - può dare altre soluzioni alla squadra di Pioli. Credo che sia giusto adesso continuare a puntare sull'ex viola. Per quanto riguarda la classifica i rossoneri in campionato hanno buttato via punti e per lo scudetto sarà una lotta a due tra Inter e Juve, mentre sarà entusiasmante la lotta Champions. Per quanto riguarda l'Inter ha tante partite e servono giocatori forti. All'inizio forse è stata una scelta azzardata restare con pochi attaccanti, forse doveva partire con una rosa più ampia con un attaccante in più per sopperire a tutti gli impegni. Zielinski a parametro zero? E' un giocatore fortissimo, è maturato tanto, è un tuttocampista che darà ancora più valore alla rosa dei nerazzurri". Sulla Juve invece ha detto: "Credo sia già competitiva così, è seconda a due punti dall'Inter, è ben allenata da un tecnico che sa il fatto suo.

Io non farei nessuna mossa, magari penserei a qualche giovane che possa esser pronto il prossimo anno. Bernardeschi? Ottimo giocatore ma è stato fuori per un po' di tempo e non so in che condizioni sia. Credo che non avendo le coppe la Juve possa anche stare con questa rosa". Quindi sul Napoli: "Credo che gli innesti di adesso possano far preludere ad un cambiamento di modulo, Mazzarri ha sempre giocato col 3-5-2 e prenderà giocatori adatti per questo schema. Il Napoli ha perso tanti punti e ora deve svoltare per arrivare in Champions. Certo, cambiare modulo in corsa è pericoloso. Il Napoli ha bisogno di certezze per trovare quella continuità che è mancata"