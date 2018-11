Storico Kosovo, ai playoff Euro 2020

(ANSA) - PRISTINA, 21 NOV - Risultato storico per la nazionale di calcio del Kosovo, che battendo nettamente l'Azerbaigian per 4-0 a Pristina nel torneo di Nations League, si e' assicurato il passaggio ai playoff per le qualificazioni agli Europei del 2020. Con tale successo il Kosovo, entrato a far parte dell'Uefa solo due anni fa, ha chiuso al primo posto del gruppo 3 in Lega D con 14 punti, seguito da Azerbaigian (9), Isole FarOer (5) e Malta (3).