Storie e misteri di tutti i Mondiali raccolti in un libro

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Raccontare la favolosa storia dei Mondiali di calcio, dal 1930 al 1970 legittimati dalla consegna della Coppa Jules Rimet, dal 1974 dall'assegnazione alla Nazionale vincitrice della Coppa del mondo Fifa, è sempre impresa assai ardua. Tanti e tali sono gli episodi che hanno caratterizzato le varie edizioni e scandito il tempo. Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore del libro dal titolo 'Storie e misteri dei Mondiali - Le verità non (sempre) raccontate (Diarkos editore)', c'è riuscito. In 270 pagine, da leggere tutte d'un fiato proprio nell'imminenza se non durante i Mondali in Qatar, vengono svelati aneddoti, retroscena, misteri e fatta luce - finché si può - su alcuni fatti che hanno caratterizzato la storia dello sport più amato. Dal 1930, ogni quattro anni, i Mondiali di calcio sono un appuntamento irrinunciabile, denso di aspettative per le tifoserie di tutto il pianeta. Le Nazionali dei cinque continenti si affrontano in un torneo che rappresenta un condensato di sport, storia, tradizioni, scuole di pensiero, stili di vita, che hanno spesso partorito clamorose vicende, insondabili misteri o mezze verità mai svelate. Mondiale dopo Mondiale, Licari, dall'alto di una lunga esperienza maturata fin da quando seguiva da vicino le vicende della Fifa, fa luce su retroscena, episodi e stranezze calcistiche sconosciuti al grande pubblico, ma che hanno segnato, rendendole uniche, ogni singolo torneo: si va dalla finale Uruguay-Argentina del 1930 a Montevideo, giocata con due palloni diversi e un arbitro che chiese la scorta, alla scarpa persa dal brasiliano Leônidas nel 1938 in Francia; dal primo gol-fantasma della storia, firmato dall'inglese Hurst nella finale del 1966 contro la Germania Ovest a Wembley, alla vicenda di Nicolò Carosio, il grande telecronista della Rai - palermitano come Licari - che venne cacciato da Messico '70. Un viaggio nella storia e negli innumerevoli ricordi, dal costo di soli 18 euro, resa assolutamente irrinunciabile dal fascino dei ricordi. (ANSA).