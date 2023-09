Stramaccioni: "Che il Milan giocasse subito questo calcio in Serie A mi ha sorpreso"

Nel pre partita di Inter-Milan su DAZN, Andrea Stramaccioni racconta di cosa lo ha colpito dei rossoneri in questo avvio di stagione: “Mi ha colpito il Milan, come sorpresa. Non tanto per le vittorie ma per quella che è stata la proposta tecnica sul campo: intesa, fluidità e qualità. Cominciare in Italia contro tre squadre difficili come Bologna, Torino, Roma e giocare questo calcio mi ha sorpreso”.