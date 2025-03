Stramaccioni è sicuro: "Il Milan nella partita secca può battere chiunque"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter oggi opinionista a DAZN è intervenuto così sull'attuale momento del Milan. Tanti i temi toccati dal tecnico romano. Questo un estratto delle sue parole:

"Il Milan, per me, nella partita secca può battere chiunque. In questo momento ci sono tanti nomi e poca squadra, ma nella partita secca può fare male a tutti. Per me al Milan manca un grande difensore e non è ancora squadra come dovrebbe essere. L’esultanza di Leao dopo il 2-3 di Pulisic è rabbiosa, non l’ho mai vista in quel modo.

E poi ci sta mettendo di più la faccia. Se il Milan avesse perso a Lecce, sarebbe stato giusto un intervento della società. Adesso è giusto che Conceiçao venga valutato a fine stagione”.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-3

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (37'st Banda), Berisha (11'st Pierret), Helgason (29'st Ramadani); Pierotti (29'st Veiga), Krstović, Morente (37'st Rebić). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia; Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (30'st Fofana), Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo (17'st João Félix), Musah (30'st Sottil); Pulisic, Reijnders, Jiménez (1'st Leão); Gimenez (17'st Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori; Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 7' Krstović (L), 14'st Krstović (L), 23'st aut. Gallo (M), 28'st rig. Pulisic (M), 36'st Pulisic (M).

Ammoniti: 42' Berisha (L), 45+4' Conceição (M), 43'st Abraham (M), 46'st Krstović (L).