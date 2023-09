Stramaccioni: "Il Milan mi ha sorpreso: ecco perché"

Intervistato a Il Mattino, Andrea Stramaccioni ha parlato così del derby in casa rossonera: "Per ora mi ha sorpreso. Non tanto perché abbia fatto risultato, ma perché cambiare così tanti titolari in una zona nevralgica come il centrocampo e avere subito una fluidità di gioco così armonica è una sorpresa".